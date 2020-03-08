Мілан програв Дженоа, Сампдорія переграла Верону у 26 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 26-му турі італійської Серії А Сампдорія приймала Верону, Мілан - Дженоа.
Сампдорія вдома перемогла Верону, проявивши характер. Мілан вдома програв Дженоа.
Чемпіонат Італії - Серія А.
26 тур, 8 березня
Сампдорія - Верона 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Дзакканьї, 1:1 - 77 Квальярелла, 2:1 - 86 Квальярелла
Мілан - Дженоа 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Пандев, 0:2 - 41 Кассата, 1:2 - 77 Ібрагімович
Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.
Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.