 Мілан програв Дженоа, Сампдорія переграла Верону у 26 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан програв Дженоа, Сампдорія переграла Верону у 26 турі Серії А

Сьогодні 18:15 300 0
Мілан і Верона зазнали поразок
Мілан програв Дженоа, Сампдорія переграла Верону у 26 турі Серії А
#Мілан, #Дженоа

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі італійської Серії А Сампдорія приймала Верону, Мілан - Дженоа.

Сампдорія вдома перемогла Верону, проявивши характер. Мілан вдома програв Дженоа.

Чемпіонат Італії - Серія А.
26 тур, 8 березня 

Сампдорія - Верона 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Дзакканьї, 1:1 - 77 Квальярелла, 2:1 - 86 Квальярелла

Мілан - Дженоа 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Пандев, 0:2 - 41 Кассата, 1:2 - 77 Ібрагімович

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.

Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.

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