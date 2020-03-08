П'ять гравців Кременчука потрапили у ТОП-10 найкращих бомбардирів УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Кременчука Дмитро Орлов в фінальному матчі регулярного чемпіонату УХЛ закинув шайбу в ворота Донбасу. Відігратися ця шайба не допомогла, але допомогла Орлову стати найкращим бомбардиром першого етапу УХЛ.

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Варто відзначити, що нападник містян перейшов в команду Олександра Савицького влітку 2019 року і проводить тільки перший сезон в клубі. Орлов в 39 матчах набрав 69 (36+33) очок при показнику корисності +57. 13 (5+8) очок Дмитро набрав в більшості, а 8 шайб нападника стали переможними для Кременчука.

Топ-10 бомбардирів регулярного чемпіонату УХЛ.

1. Дмитро Орлов (Кременчук) - 69 (36 + 33) очок, +57

2. Микола Кісєльов (Кременчук) - 63 (34 + 29) очки, +48

3. Дмитро Созонов (Кременчук) - 60 (25 + 35) очок, +57

4. Олексій Ворона (Кременчук) - 55 (17 + 38) очок, +36

5. Олександр Каракулька (Дніпро) - 54 (21 + 33) очки, +35

6. Сергій Бабинець (Білий Барс) - 52 (18 + 34) очки, +22

7. Олександр Пукса (Кременчук) - 52 (15 + 37) очки, +50

8. Олександр Шибаєв (Дніпро) - 47 (14 + 33) очок, +29

9. Ілля Коренчук (Донбас) - 44 (22 + 22) очки, +33

10. Сергій Дорофєєв (Дніпро) - 43 (17 + 26) очки, +44