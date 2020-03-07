Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Матича в кінці сезону

Неманья Матич може покинути Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед досі не скористався своєю опцією по продовженню на один рік контракту з півзахисником Неманья Матичем.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

В останні тижні Матич грав регулярно і, здавалося, цим заробив право залишитися на Олд Траффорд на наступний сезон. Матич виходив в старті на вісім з дев'яти останніх матчів Юнайтед в Прем'єр-Ліги.

Попри це МЮ не поспішає приймати рішення щодо майбутнього Матича. З майбутнім серба визначаться по закінченню сезону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Дербі та вийшов в 1/4 Кубка Англії.