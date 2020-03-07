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Екс-арбітр ФІФА: Коломойський змушував Суркіса відсторонити мене від суддівства

Сьогодні 14:33 299 0
Олег Орєхов розповів про реалії УПЛ
Екс-арбітр ФІФА: Коломойський змушував Суркіса відсторонити мене від суддівства
#Орєхов

Джерело - Вацко Live.

Власники команд української Прем’єр-ліги впливали на рішення суддів.

Про це розповів екс-арбітр Олег Орєхов.

"Власники у нас білі і пухнасті, вони не можуть впливати. Впливають їхні підлеглі. Коли в Україну прийшов П'єрлуїджі Колліна, всі симпатії були в сторону Динамо. Потім ми різко почали допомагати Шахтарю...

Свого часу Ігор Коломойський змушував президента Динамо відсторонити мене від суддівства. Коли нас зібрали в Одесі і звинувачували в корупції, Коломойський був віце-президентом ФФУ і курував суддівство. Він сказав, що ми продажні, а я заперечив: "Чому ви нас ображаєте? Якщо вірити пресі, то напроти нас сидять такі ж. Але ми ж цьому не віримо".

Думаю, я перейшов дорогу Коломойському у матчі Металіст – Шахтар. Він давав обіцянку харківському клубу, що у матчі з "гірниками" все "буде добре", а я її не виконав. Призначав ж він суддів. Суть не в махінаціях: він обіцяє людині, що буде справедливо, а я скасовую гол. Отже, це несправедливо, отже, мене купив Шахтар. Я не кажу, що він погано вчинив – він пообіцяв Ярославському, що буде чесно і об'єктивно.

Коломойський зі мною не розмовляв, а попросив людину, щоб та передала мені, що все повинно бути справедливо. А потім йому дзвонить Ярославський, який виїхав з матчу, і каже: "Кого ти мені призначив? Цей виродок нас вбив. Чистий м'яч ми забили, могли зрівняти рахунок, а ця скотина нас убила". Каже, що я за півмільйона Рінату Ахметову продався. Ось вам і ненависть до мене", - розповів Орєхов.

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