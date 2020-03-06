Керівництво Наполі хоче продовжити контракт з Гаттузо

Обговорювалися подальші шляхи розвитку клубу

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

Зустріч відбулася в позитивній атмосфері. На ній обговорювалися подальші шляхи розвитку Наполі. Крім того, Де Лаурентіс і Гаттузо обговорили продовження контрактів з рядом футболістів.

Також Де Лаурентіс висловив свою підтримку Гаттузо. Термін чинної угоди тренера з клубом закінчується в червні цього року, в ньому прописана опція продовження на один рік. Контракт триватиме автоматично, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів за підсумками цього сезону.

В ході цієї зустрічі стало ясно, що сторони налаштовані продовжувати спільну роботу. Пізніше пройде ще одна зустріч, в ході якої обговорять умови нового контракту, а також його термін.

Наполі займає 6-е місце в Серії А, набравши 39 очок після 26 турів чемпіонату.

Раніше, перенесено матчі Кубка Італії Наполі - Інтер та Ювентус - Мілан.