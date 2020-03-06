Беніто отримав травму у матчі молодіжок Динамо та Олександрії

Джерело - sport.ua.
Вінгер Динамо Беніто отримав пошкодження в сьогоднішній зустрічі молодіжної команди біло-синіх проти одноліток з Олександрії на виїзді.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Беніто з'явився в стартовому складі Динамо U-21, але на 40-й хвилині був змушений попросити заміну через отримання ушкодження.
Характер травми й орієнтовні терміни повернення Беніто в лад не повідомляються.
Матч молодіжних складів Олександрії і Динамо завершився нічиєю 2:2.
Беніто перейшов в Динамо в січневе трансферне вікно, але поки не зіграв за першу команду біло-синіх, тренуючись і виступаючи за молодіжну команду киян.
Раніше, Вантух не може грати проти Динамо в УПЛ.
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.