Беніто отримав травму у матчі молодіжок Динамо та Олександрії

Легіонер киян не зміг дограти навіть до кінця першого тайму

Вінгер Динамо Беніто отримав пошкодження в сьогоднішній зустрічі молодіжної команди біло-синіх проти одноліток з Олександрії на виїзді.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Беніто з'явився в стартовому складі Динамо U-21, але на 40-й хвилині був змушений попросити заміну через отримання ушкодження.

Характер травми й орієнтовні терміни повернення Беніто в лад не повідомляються.

Матч молодіжних складів Олександрії і Динамо завершився нічиєю 2:2.

Беніто перейшов в Динамо в січневе трансферне вікно, але поки не зіграв за першу команду біло-синіх, тренуючись і виступаючи за молодіжну команду киян.

Раніше, Вантух не може грати проти Динамо в УПЛ.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.