Півзахисника Шахтаря викликали до олімпійської збірної Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Хавбек донецького Шахтаря Майкон отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії.
Про це повідомляє прес-служба федерації футболу Бразилії.
22-річний бразилець разом з командою буде готуватися до двох товариських матчів в березні.
📋 Convocação da #SeleçãoOlímpica:— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2020
MEIAS:
Douglas Luiz - @AVFCOfficial
Wendel - @Sporting_CP
Maycon - @shakhtar_brasil#JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/5EdWXUHHdt
Спочатку планувалося, що бразильці зіграють зі збірними Південної Кореї та Єгипет в ОАЕ, проте через коронавірус ці зустрічі не відбудуться. Нині суперники збірної Бразилії невідомі.
Селесао відібралися у фінальну стадію олімпійського футбольного турніру Токіо-2020. Під час відбору на Олімпіаду в збірній Бразилії також був Додо, але в цей раз виклик не отримав.
Раніше, Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.