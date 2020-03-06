Півзахисника Шахтаря викликали до олімпійської збірної Бразилії

Майкон отримав виклик до збірної

Джерело - Чемпіон.

Хавбек донецького Шахтаря Майкон отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії.

Про це повідомляє прес-служба федерації футболу Бразилії.

22-річний бразилець разом з командою буде готуватися до двох товариських матчів в березні.

Спочатку планувалося, що бразильці зіграють зі збірними Південної Кореї та Єгипет в ОАЕ, проте через коронавірус ці зустрічі не відбудуться. Нині суперники збірної Бразилії невідомі.

Селесао відібралися у фінальну стадію олімпійського футбольного турніру Токіо-2020. Під час відбору на Олімпіаду в збірній Бразилії також був Додо, але в цей раз виклик не отримав.

Раніше, Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.