Інгулець переміг команду з Казахстану у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
На зборах у Туреччині у контрольному матчі Інгулець зустрічався з казахським Акжайиком.
Долю матчу вирішив один забитий гол, автором якого став нападник Інгульця Олександр Мішуренко.
Цим матчем підопічні Сергія Лавриненка завершили збір у Туреччині. Попереду в Інгульця безпосередня підготовка до кубкового виїзного матчу з Минаєм, що відбудеться 11 березня.
Контрольний матч
6 березня
Акжайик - Інгулець 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Мішуренко
Раніше, Інгулець знищив Актобе у контрольному матчі.