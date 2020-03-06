Інгулець переміг команду з Казахстану у контрольному матчі

Долю матчу вирішив один забитий гол

Джерело - Чемпіон.

На зборах у Туреччині у контрольному матчі Інгулець зустрічався з казахським Акжайиком.

Долю матчу вирішив один забитий гол, автором якого став нападник Інгульця Олександр Мішуренко.

Цим матчем підопічні Сергія Лавриненка завершили збір у Туреччині. Попереду в Інгульця безпосередня підготовка до кубкового виїзного матчу з Минаєм, що відбудеться 11 березня.

Контрольний матч

6 березня

Акжайик - Інгулець 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Мішуренко

Раніше, Інгулець знищив Актобе у контрольному матчі.