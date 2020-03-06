Динамо вирушило на матч з Олександрією без Циганкова

Динамо взяло курс на Олександрію

Джерело - ФК Динамо.

У п'ятницю, 6 березня, Динамо взяло курс на Олександрію, літаком полетівши до Кропивницького, а звідти на автобусі приїдуть безпосередньо до міста проведення матчу.

Про це повідомляє прес-служба киян.

У список футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує в наступному поєдинку, увійшли наступні гравці:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

Півзахисники: Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шепелєв, Вербич, Сидорчук, Цитаїшвілі, Андрієвський, Шапаренко, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль.

Після матчу команда в повному складі на автобусі повернеться до Києва.

Раніше, Вантух не може грати проти Динамо в УПЛ.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.