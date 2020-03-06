Динамо вирушило на матч з Олександрією без Циганкова

Джерело - ФК Динамо.
У п'ятницю, 6 березня, Динамо взяло курс на Олександрію, літаком полетівши до Кропивницького, а звідти на автобусі приїдуть безпосередньо до міста проведення матчу.
Про це повідомляє прес-служба киян.
У список футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує в наступному поєдинку, увійшли наступні гравці:
Голкіпери: Бущан, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;
Півзахисники: Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шепелєв, Вербич, Сидорчук, Цитаїшвілі, Андрієвський, Шапаренко, Караваєв;
Нападники: Русин, Соль.
Після матчу команда в повному складі на автобусі повернеться до Києва.
Раніше, Вантух не може грати проти Динамо в УПЛ.
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.