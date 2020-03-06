 Світоліна: Відчуваю, що я у формі і готова до чвертьфіналу | Футбол | Champion.com.ua
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Світоліна: Відчуваю, що я у формі і готова до чвертьфіналу

Сьогодні 14:33 363 0
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу у другому колі на турнірі у Мексиці
Світоліна: Відчуваю, що я у формі і готова до чвертьфіналу
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна набрала форму та готова боротися за перемогу у чвертьфінальному матчі на турнірі в Мексиці.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Які труднощі були в сьогоднішньому матчі? Тут важкі умови, коли переходиш з денної в вечірню сесію, потрібно швидко адаптуватися. Я намагалася швидко рухатися і залишатися сфокусованої на кожному очку.

Наразі я відмінно себе відчуваю, відчуваю, що я у формі і готова до чвертьфіналу. Це буде інша суперниця. Не знаю, наскільки великою буде різниця. Я постараюся підготуватися до гри з лівшею, важливо показати свою найкращу гру. На цьому я і фокусуюся.

Про Лейлу Фернандес я знаю небагато, але знаю, що в 2020 році вона почала здорово грати, у неї хороші удари. Важливо бути готовою і домінувати на корті. Я знаю, як вона буде грати, але для мене важливі саме мій план і моя гра", - розповіла Світоліна.

Наступною суперницею Світоліни буде 17-річна канадка Лейла Фернандес (126).

Нагадаємо, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці.

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