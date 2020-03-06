Динамо звинуватило працівників УАФ у непрофесійності на упередженому ставленні до київського клубу.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

"Координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецько порушив положення пункту 22.05 Антидопінгового регламенту УЄФА, надавши медіа відомості про деталі дисциплінарної процедури щодо можливого порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил.

Маємо надію, що репутація України не постраждає через непрофесійність Максима Бецька, який дивним чином вирішив поділитися конфіденційною інформацією саме з каналом Футбол1, а дисциплінарні органи УАФ розпочнуть службове розслідування та притягнуть усіх винних до відповідальності за вчинене порушення та неповагу до регламенту УЄФА та Кодексу ВАДА.

За нашою інформацією, працівники УАФ, зацікавлені в дискредитації ФК Динамо, надали журналістам конфіденційні матеріали справи. Ми звертаємося до медіа, які отримають доступ до такої інформації, продемонструвати повагу до УЄФА та Артема Бєсєдіна і не поширювати документи. Бо надалі саме ви і ваше медіа будете причетними до порушення правил УЄФА та ВАДА", - йдеться у заяві Динамо.