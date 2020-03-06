 Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці
Сьогодні 08:09 908
У Динамо обурені діями УАФ щодо розголосу справи Бєсєдіна
Сьогодні 13:15 1151 1
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 10:06 2286
Збірна України проти Тайваня у Кубку Девіса. Розклад матчів
Сьогодні 09:40 284
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Нове Место
Сьогодні 09:26 305
Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці
Сьогодні 08:44 301
У Москві загинув гросмейстер з Одеси, який зіграв за Росію у матчі проти України
Сьогодні 08:28 4277 12
Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу
Вчора 19:46 1623
Стало відомо, за який препарат дискваліфікований Бесєдін
Вчора 17:54 2658 1
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 16:38 68815 2
Блоги
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:06 2285
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
Вчора 19:59 1455
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
Вчора 19:22 522
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62 Valeriy Ruchka
Вчора 18:46 812
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 530
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:46 Футбол В УАФ вирішили додатково не карати Буяльського 81
13:33 Баскетбол Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА 121
13:15 Футбол У Динамо обурені діями УАФ щодо розголосу справи Бєсєдіна 1151 1
12:56 Футбол Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції 334
12:53 Пряма трансляція Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу в Монтеррей. LIVE 143
12:46 Шахи На тілі загиблого українського гросмейстера у Москві виявили сліди від уколів 400
12:31 Футбол Екс-нападника Ворскли Левигу засудили за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка 925
12:16 Футбол Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко 888
11:58 Футбол Гранада - Атлетік 2:1. Огляд матчу 335
11:47 Біатлон Кривонос та Абрамова у ТОП-20 в мас-старті на Кубку IBU 401
11:38 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої спринтерської гонки в Нове Место. LIVE 345
11:33 Пряма трансляція Цуренко - Данилович: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 195
11:31 Хокей Рейнджерс дотиснули Вашингтон, Тампа розгромила Монреаль. Результати матчів НХЛ 385
11:15 Футбол Лунін є фаворитом на позицію другого голкіпера Реала 1222
10:56 Футбол Дербі – Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу 520
10:43 Футбол Гравець збірної Португалії отримав дискваліфікацію за напад на арбітра 405
10:27 Баскетбол Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії, Торонто обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА 357
10:10 Теніс Світоліна – Говорцова. Огляд матчу 479
10:06 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! 2286
09:56 Футбол Роналдінью будуть судити у Парагваї 826
09:40 Теніс Збірна України проти Тайваня у Кубку Девіса. Розклад матчів 284
09:26 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Нове Место 305
09:14 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Дербі та вийшов в 1/4 Кубка Англії 615
08:56 Теніс Цуренко впевнено вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллс 802
08:44 Теніс Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці 301

Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції

Сьогодні 12:56 334 0
City Football Group може стати власником ще одного клубу
Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції
#Нансі, #Манчестер Сіті

Джерело - xsport.ua.

Власник Манчестер Сіті компанія City Football Group має намір придбати клуб у Франції.

Про це повідомляє L'Équipe.

Арабські інвестори близькі до завершення угоди про придбання клубу Нансі.

Наразі Нансі виступає в Лізі 2, де йде на 14-му місці з семиматчевою серією без перемог в чемпіонаті.

Відзначимо, що окрім Манчестер Сіті, City Football Group володіє Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Ф. Марінос (Японія), Атлетико Торке (Уругвай), Жирона (Іспанія), Мумбаї Сіті (Індія) та Сичуань Цзюню (Китай).

Раніше повідомлялося, що власники Манчестер Сіті купили вже восьмий футбольний клуб.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Шеффілд Венсдей у Кубку Англії.

Коментарі ()