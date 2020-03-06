Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції

City Football Group може стати власником ще одного клубу

Власник Манчестер Сіті компанія City Football Group має намір придбати клуб у Франції.

Про це повідомляє L'Équipe.

Арабські інвестори близькі до завершення угоди про придбання клубу Нансі.

Наразі Нансі виступає в Лізі 2, де йде на 14-му місці з семиматчевою серією без перемог в чемпіонаті.

Відзначимо, що окрім Манчестер Сіті, City Football Group володіє Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Ф. Марінос (Японія), Атлетико Торке (Уругвай), Жирона (Іспанія), Мумбаї Сіті (Індія) та Сичуань Цзюню (Китай).

Раніше повідомлялося, що власники Манчестер Сіті купили вже восьмий футбольний клуб.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Шеффілд Венсдей у Кубку Англії.