Гравець збірної Португалії отримав дискваліфікацію за напад на арбітра

Гравця збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра

Французька футбольна ліга оголосила своє рішення щодо вчинку нападника Монако Желсона Мартінша у поєдинку 22-го туру французької першості проти Німа.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Мартінш під час матчу штовхнув головного арбітра зустрічі. При чому, футболіст дозволив собі таку дію двічі - один раз перед отриманням червону картку, і другий вже після.

Гравця дискваліфікували на шість місяців, яка починає діяти з 6 лютого.

Нагадаємо, французькому клубу загрожують санкції за невиконання умов фінансового фейр-плею.