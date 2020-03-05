Бєсєдін: Лікар сказав, що дасть мені кетанов і я взяв таблетку

23-річний український нападник Динамо Артем Бєсєдін потрапив заборонений препарат фонтурацетам, коли лікар клубу переплутав таблетки.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Sportarena.

"Я сказав лікареві, що головний біль різко посилився, і попросив таблетку. Він сказав, що всі ліки в сумці в багажному відсіку автобуса і що зараз немає часу зупинятися для цього, тому що ми спізнювалися на матч.

Але він сказав, що може дати кетанов зі своєї аптечки. Я взяв таблетку... Пізніше я дізнався (вже після отримання повідомлення від УЄФА - прим. ред.) від лікаря, що у нього були кетанов і ентроп в сусідніх відділеннях аптечки. Зовні вони зовсім не відрізняються, і я не помітив різниці", - сказав Бєсєдін.