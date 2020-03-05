Собуцький: Яке б місце Агробізнес не займе, ми цього року не йдемо до Прем’єр-ліги

Незважаючи на підсумкове місце в Першій лізі, волочиський Агробізнес в нинішньому сезоні не буде підніматись до УПЛ.

Про це почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький заявив клубній прес-службі.

"Яке б місце ми не зайняли, - чи перше, чи друге, чи, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, — ми цього року не йдемо в Прем’єр-лігу, тому що ми ще не створили бази. В нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якщо б стадіон був готовий, то ми, звичайно б, могли говорити про підвищення в класі. Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена цього року ще не готова.

Тому на сьогодні такої цілі в нас немає. Навіть, якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно регламенту та спортивного принципу, поступимося", - зазначив Собуцький.