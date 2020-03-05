Яценко: Михайличенко перед молодіжним Євро хотів відрахувати Алієва

Олександр Алієв міг не потрапити до складу збірної України, яка завоювала срібні медалі в 2006-му році на молодіжному чемпіонаті Європи.

Про це екс-гравець Олександр Яценко заявив в інтерв'ю Stargorod Sport.

"Михайличенко, очоливши збірну, сказав: хлопці, я стежити за вами не буду в плані пива, сигарет і того, о котрій годині ви лягаєте спати. Ви повинні ставати професіоналами, якщо ви хочете грати в футбол. Я вам не нянька й ходити за вами не буду. Якщо хочете з ранку прийти на тренування і впасти - це ваше право, але ви втратите місце в збірній.

У Яковенка такого не було. Були ситуації, коли його помічник в 11 вечора вимикав рубильник на поверсі, щоб всі лягали спати. Там була жорсткість армійська.

Чи користувалися вільностями Михайличенка? Були моменти, що трохи порушували режим. Ми такі ж люди, як і інші: дозволяли собі і випивати, і курити. Хтось це робив красиво, а хтось перегинав палицю. Перед вильотом на Євро ми добре відзначили народження дочки у Колі Іщенка. Ми всі зібралися нормально вранці, але очі були скляні. Михайличенко зловив Алієва і хотів відрахувати, сказав, що він не летить на Євро. Це було буквально за день до вильоту. Ми попросили за нього, сказали, що потрібно дати шанс. У підсумку, всі поїхали на Євро і добилися там результату", - сказав Яценко.