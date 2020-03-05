У екс-гравця збірної Данії виявлено підозру на коронавірус

Футболіст негайно відправлений на карантін

У колишнього гравця збірної Данії, французького Осера і німецького Вольфсбурга Томаса Каленберга виявлено підозру на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт данського Брондбю.

У неділю вдень Брондбю грав проти Люнгбю в Суперлізі. Серед гостей на стадіоні був колишній футболіст команди Томас Каленберг.

Було виявлено, що Томас під час недавньої поїздки в Амстердам, можливо, заразився коронавірусом і тому зараз знаходиться на карантині.

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.