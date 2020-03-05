Манчестер Юнайтед продовжив контракт зі своїм голкіпером

Грант залишається в клубі до кінця сезону 2020/21

Манчестер Юнайтед повідомив про продовження контракту з воротарем Лі Грантом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Новий контракт клубу з 37-річним англійським голкіпером буде діяти до закінчення сезону 2020/21.

Зараз Лі Грант відновлюється від травми руки. Він може повернутися до складу до кінця нинішнього сезону. Воротар не провів жодного матчу в АПЛ, зате взяв участь в одному поєдинку Ліги Європи проти Астани, де пропустив два голи (1:2).

Досвідчений Лі Грант грав в клубах Дербі Каунті, Олдхем, Шеффілд Венсдей, Бернлі, Сток Сіті. З липня 2018 року захищає кольори клубу Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, у 28-му турі англійської АПЛ Евертон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед.