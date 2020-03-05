Джерело - isport.ua.
Граючий тренер Дебі Вейн Руні у майбутньому може очолити Манчестер Юнайтед.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед. Принаймні я можу собі це уявити. Все залежить від його бажання і старань.
Якщо ти головний тренер такої команди, то цілком ймовірно забудеш про особисте життя. Але робота тренером - друга найкраща річ у житті, після футболу.
Я на сто відсотків впевнений, що багато колишніх гравців і тренерів мріють зайняти мій пост", - розповів Сульшер.
Руні виступав за МЮ 2004 по 2017 рік і забив 253 голи в 559 іграх.
Нагадаємо, у 28-му турі англійської АПЛ Евертон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед.