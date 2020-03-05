 Сульшер: Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер: Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:58 394 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував майбутнє Вейна Руні
Сульшер: Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед
#Руні, #Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Граючий тренер Дебі Вейн Руні у майбутньому може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед. Принаймні я можу собі це уявити. Все залежить від його бажання і старань.

Якщо ти головний тренер такої команди, то цілком ймовірно забудеш про особисте життя. Але робота тренером - друга найкраща річ у житті, після футболу.

Я на сто відсотків впевнений, що багато колишніх гравців і тренерів мріють зайняти мій пост", - розповів Сульшер.

Руні виступав за МЮ 2004 по 2017 рік і забив 253 голи в 559 іграх.

Нагадаємо, у 28-му турі англійської АПЛ Евертон зіграв унічию з  Манчестер Юнайтед.

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