Граючий тренер Дебі Вейн Руні у майбутньому може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Руні зможе стати тренером Манчестер Юнайтед. Принаймні я можу собі це уявити. Все залежить від його бажання і старань.

Якщо ти головний тренер такої команди, то цілком ймовірно забудеш про особисте життя. Але робота тренером - друга найкраща річ у житті, після футболу.

Я на сто відсотків впевнений, що багато колишніх гравців і тренерів мріють зайняти мій пост", - розповів Сульшер.