 Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU | Футбол | Champion.com.ua
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Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU

Сьогодні 14:54 165 0
Артем Тищенко допустив один промах
Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU
#Тищенко, #Цимбал, #Доценко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, в білоруських Раубічах в рамках восьмого етапу Кубка IBU відбувся другий чоловічий спринт.

Переможцем гонки став норвежець Сіверт Гутторм Баккен, на другому місці опинився його співвітчизник Ларс-Гельге Біркеланн. Замкнув трійку лідерів француз Емільен Клод.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко, який з одним промахом в пасиві зайняв 20 місце. Також очки до загального заліку набрали Богдан Цимбал, Андрій Доценко і Руслан Бригадир.

Кубок IBU

Спринт, 04 березня

1.  Сіверт Гутторм Баккен (1+0)  25:49,2
2.  Ларс-Гельге Біркеланн (0+0)  +21,3
3.  Емільєн Клод (0+0)  +25,8
...
20.  Артем Тищенко (0+1)  +1:42,9
22.  Богдан Цимбал (2+0)  +1:46,3
28.  Андрій Доценко (1+1)  +2:16,5
31.  Руслан Бригадир (0+1)  +2:23,6
47.  Тарас Лесюк (2+3)  +3:27,6
57.  Віталій Труш (4+1)  +4:26,1

Раніше повідомлялося, що етап Кубка світу в Нове Место відбудеться без глядачів.

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