Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU

Артем Тищенко допустив один промах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, в білоруських Раубічах в рамках восьмого етапу Кубка IBU відбувся другий чоловічий спринт.

Переможцем гонки став норвежець Сіверт Гутторм Баккен, на другому місці опинився його співвітчизник Ларс-Гельге Біркеланн. Замкнув трійку лідерів француз Емільен Клод.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко, який з одним промахом в пасиві зайняв 20 місце. Також очки до загального заліку набрали Богдан Цимбал, Андрій Доценко і Руслан Бригадир.

Кубок IBU

Спринт, 04 березня

1. Сіверт Гутторм Баккен (1+0) 25:49,2

2. Ларс-Гельге Біркеланн (0+0) +21,3

3. Емільєн Клод (0+0) +25,8

...

20. Артем Тищенко (0+1) +1:42,9

22. Богдан Цимбал (2+0) +1:46,3

28. Андрій Доценко (1+1) +2:16,5

31. Руслан Бригадир (0+1) +2:23,6

47. Тарас Лесюк (2+3) +3:27,6

57. Віталій Труш (4+1) +4:26,1

Раніше повідомлялося, що етап Кубка світу в Нове Место відбудеться без глядачів.