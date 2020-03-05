В'ячеслав Танковський прокоментував скандальний епізод матчу з Ворсклою

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Танковський вирішив довести, що його падіння у матчі 21 туру УПЛ проти Ворскли не було симуляцією.

Про це гравець повідомив у Instagram.

Актуально: Епічний фейл в УПЛ. Дердо придумав фол і жовту картку у матчі Маріуполь - Ворскла

Футболіст опублікував фото ноги у гіпсі, як свідчення того, що він справді отримав серйозну травму.

"Для особливо обдарованих! Мені було не до фолу...", - написав Танковський.

Раніше повідомлялося, що Танковський травмувався під час симуляції у матчі з Ворсклою.

Нагадаємо, Маріуполь розібрався з Ворсклою у 21 турі УПЛ.