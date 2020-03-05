Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Танковський вирішив довести, що його падіння у матчі 21 туру УПЛ проти Ворскли не було симуляцією.
Про це гравець повідомив у Instagram.
Актуально: Епічний фейл в УПЛ. Дердо придумав фол і жовту картку у матчі Маріуполь - Ворскла
Футболіст опублікував фото ноги у гіпсі, як свідчення того, що він справді отримав серйозну травму.
"Для особливо обдарованих! Мені було не до фолу...", - написав Танковський.
Раніше повідомлялося, що Танковський травмувався під час симуляції у матчі з Ворсклою.
Нагадаємо, Маріуполь розібрався з Ворсклою у 21 турі УПЛ.