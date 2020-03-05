Кевін Де Брейне пропустить матч проти МЮ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне може пропустити матч 29-го туру АПЛ проти Манчестера Юнайтед через пошкодження плеча.

Про це розповів головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.

"У Кевіна проблеми (з плечем). Під час матчу з Астон Віллою він невдало впав на газон і пошкодив спину, терміни його відновлення поки неясні. Чи зіграє з МЮ? Не знаю", розповів Гвардіола.

Через травму бельгієць вже пропустив матч 1/8 фіналу Кубка Англії проти Шеффілд Венсдей.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Шеффілд Венсдей у Кубку Англії.

Раніше, Арсенал переміг Портсмут.