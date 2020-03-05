 Санжар: Суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі | Футбол | Champion.com.ua
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Санжар: Суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі

Сьогодні 10:26 483 0
Роман Санжар прокоментував матч проти Олександрії
Санжар: Суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі
#Карпати

Джерело - ФК Карпати.

Сумнівний пенальті зламав Карпати у матчі з Олександрією.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Знову сумнівне суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі. В результаті пенальті та рахунок – 0:1, хлопці зламались. Ми поговорили з ними та я сказав, що нам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців.

Я не зміг підібрати слів, щоб якось витягнути футболістів, тому що вже скільки матчів ми працюємо, хлопці налаштовуються та намагаються не звертати уваги на помилки... Вийшли на другий тайм та зламались, за рахунком ми вже десь почали відкриватись, бігти вперед та отримали ще м’ячі у власні ворота", - розповів Санжар.

Нагадаємо, Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ.

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