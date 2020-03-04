Циганик: Реброва не розглядали як нового головного тренера Шахтаря

Донецький Шахтар не пропонував головному тренеру Ференцвароша Сергію Реброву очолити клуб.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

"Наскільки мені відомо, не було розмов про те, що Ребров може очолити Шахтар. Президент гірників колись сказав, що після Яремченка Шахтар будуть тренувати іноземці. Українським фахівцям потрібно показати ТОП-рівень, щоб сподіватися на таке запрошення. Хоча Каштру який ТОП-рівень показує? Не можна так сказати, але його запросили. Можливо, філософія змінилася. Можливо, Ребров, або навіть Шевченко, можуть претендувати на це.

Наскільки мені відомо, Реброва не розглядали як потенційного нового головного тренера донецького клубу. Ребров може повернутися в Україну, але зараз для цього немає ніяких передумов, є тільки розмови", - зазначив Циганик.