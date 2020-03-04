 Соль: Я знову відчуваю ту силу, яка завжди була у мене раніше | Футбол | Champion.com.ua
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Соль: Я знову відчуваю ту силу, яка завжди була у мене раніше

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#Соль, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Нападник Динамо Фран Соль готовий у матчах демонструвати всю свою майстерність.

Про це розповів сам форвард киян.

"Моя мотивація – забивати голи. Для форварда це завжди важливо. І сьогодні це стало для мене головною мотивацією.

Звісно, ніхто не ідеальний. Ідеальних ігор не буває. Я робив непогані забігання, намагався весь час перебувати в хорошій позиції під час наших атак, але не завжди до мене доходив м'яч. Проте, я радий, що за довгий час провів на полі всі 90 хвилин в офіційному матчі. Звичайно, це набагато складніше, ніж у контрольній грі. Я дуже задоволений виконаною роботою. Зараз я отримую винагороду за свою працю. Я знову відчуваю ту силу, яка завжди була у мене раніше", - відзначив Соль.

Нагадаємо, Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ.

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