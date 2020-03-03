Шевченко: Приємно, що Прем’єр-ліга пішла на поступки

Початок збору напередодні чемпіонату Європи збірна України проведе у Харкові.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив прес-службі УАФ.

"Зараз триває планування підготовки. Приємно, що Прем’єр-ліга пішла на поступки, змістивши на декілька днів календар, що дасть можливість гравцям отримати мінімальну відпустку. Згодом це суттєво позначиться на їхній підготовці. Початок збору напередодні чемпіонату Європи ми проведемо у Харкові, зіграємо товариський матч. Потім перемістимося до Києва, зіграємо з Північною Ірландією. Далі зустрінемося у Львові з Ізраїлем. А вже після цього вирушимо на фінальний турнір", - зазначив Шевченко.