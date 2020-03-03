Шевченко: Вважаю жеребкування Ліги Націй вдалим

Потрапити до групи з найсильнішими командами Європи вже є досягненням.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив прес-службі УАФ.

"Я гадаю, що це вже досягнення - потрапити до групи з найсильнішими командами Європи. У жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні збірні, але тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі команди не лише Європи, а й світу. Тому я вважаю жеребкування вдалим. У цій кваліфікації всі команди сильні.

Чи приємно перебувати серед таких збірних? Наша команда лише нещодавно досягла певного успіху. Зараз необхідно спробувати закріпитися в елітному дивізіоні. Подивимося, чи в нас це вийде. Було дуже багато зроблено для потрапляння до Ліги А. Для кожного з гравців це чудова мотивація - показати свої сили на тлі найсильніших команд Європи й світу. Закріпитися тут буде навіть більшим досягненням, ніж просто потрапити до еліти", - зазначив Шевченко.