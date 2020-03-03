Лев: Україна добре проявляє себе під керівництвом Шевченка

Наставник збірної Німеччини прокоментував результати жеребкування Ліги Націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев радий тому, що не доведеться грати проти тих же суперників, що і в минулій Лізі націй УЄФА.

Про це він заявив в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

"Добре, що нам не доведеться грати проти тих же суперників, що і в минулій Лізі націй УЄФА. Нас чекає дуель з сусідами зі Швейцарії, Україна добре проявляє себе під керівництвом Андрія Шевченка, а Іспанія - це як і раніше збірна найвищого рівня. і нас, і на вболівальників чекають цікаві матчі", - сказав Лев.

У групі 4 гратимуть збірні України, Німеччини, Швейцарії та Іспанії.

Нагадаємо, що матчі групового раунду турніру відбудуться у вересні-листопаді 2020 року.