 Лев: Україна добре проявляє себе під керівництвом Шевченка | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці
Вчора 23:55 191
Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 00:57 528
Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ
Вчора 21:24 538
Жеребкування Ліги Націй: Як це було
Вчора 19:43 3461
Збірна України потрапила до групи смерті елітного дивізіону Ліги Націй
Вчора 19:41 2373
Вербич: Миколенко – це другий Шевченко
Вчора 15:15 1736
Визначився найкращий спортсмен України у лютому
Вчора 14:15 510
Став відомий гонорар Чісори за бій з Усиком
Вчора 13:16 3873
Жеребкування Ліги Націй. Україна дебютуватиме в елітному дивізіоні: склад учасників, розклади, формат
Вчора 11:37 2538
Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників у Лізі Націй
Вчора 11:07 1606
Блоги
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами Андрій Твердохліб
01.03.2020 16:47 2228
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США Андрій Твердохліб
01.03.2020 16:25 1155
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі Valeriy Ruchka
29.02.2020 20:28 504
Горбиль дня. У боксера під час поєдинку із трусів випав мобільний телефон
Горбиль дня. У боксера під час поєдинку із трусів випав мобільний телефон Андрій Твердохліб
29.02.2020 18:55 2588
Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера
Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера Андрій Твердохліб
29.02.2020 18:11 1169
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:57 Пряма трансляція Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 528
00:57 Пряма трансляція Світоліна - Говорцова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Монтерреї. LIVE 78
3 Березня 2020
23:55 Футбол Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії 556
23:55 Теніс Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці 191
23:52 Футбол Челсі переміг Ліверпуль, Ньюкасл на виїзді розібрався з Вест Бромвічем у 1/8 фіналу Кубка Англії 150
23:38 Футбол Баварія переграла Шальке у 1/4 фіналу Кубка Німеччини 264
23:31 Футбол Перенесено матч Ювентус - Мілан у півфіналі Кубка Італії 299
23:25 Футбол Дзенга очолив Кальярі 275
23:09 Бокс Руїс назвав свою ідеальну вагу 326
23:00 Пряма трансляція Світоліна - Ковінич: онлайн-трансляція матчу Abierto GNP Seguros. LIVE 1076
22:55 Футбол Шевченко: Приємно, що Прем’єр-ліга пішла на поступки 474
22:40 Футбол Лев: Україна добре проявляє себе під керівництвом Шевченка 459
22:30 Футбол Визначився перший півфіналіст Кубка Німеччини 380
22:26 Пряма трансляція Челсі - Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку Англії 960
22:19 Теніс Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США 388
22:11 Футбол Шевченко: Вважаю жеребкування Ліги Націй вдалим 1568
21:57 Футбол Динамо - Колос 2:0. Огляд матчу 430
21:49 Футбол Динамо - Колос 2:0. Відео голів 812
21:37 Теніс Бондаренко перемогла у першому колі турніру у Мексиці 474
21:24 Футбол Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ 538
21:10 Футбол Металіст 1925 розгромив Авангард у контрольному матчі 520
20:55 Футбол Агробізнес зіграв внічию з латвійським клубом у контрольному матчі 404
20:40 Футбол Циганик: У Михайличенка є абсолютний кредит довіри до кінця сезону 615
20:25 Футбол Гірник-Спорт не зміг переграти аматорів у контрольному матчі 476
20:10 Футбол Бутко дебютував за польський клуб 853

Лев: Україна добре проявляє себе під керівництвом Шевченка

Вчора 22:40 459 0
Наставник збірної Німеччини прокоментував результати жеребкування Ліги Націй
Лев: Україна добре проявляє себе під керівництвом Шевченка
#Лев, #Німеччина

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев радий тому, що не доведеться грати проти тих же суперників, що і в минулій Лізі націй УЄФА.

Про це він заявив в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

"Добре, що нам не доведеться грати проти тих же суперників, що і в минулій Лізі націй УЄФА. Нас чекає дуель з сусідами зі Швейцарії, Україна добре проявляє себе під керівництвом Андрія Шевченка, а Іспанія - це як і раніше збірна найвищого рівня. і нас, і на вболівальників чекають цікаві матчі", - сказав Лев.

У групі 4 гратимуть збірні України, Німеччини, Швейцарії та Іспанії.

Нагадаємо, що матчі групового раунду турніру відбудуться у вересні-листопаді 2020 року.

Коментарі ()