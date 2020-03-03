Циганик: У Михайличенка є абсолютний кредит довіри до кінця сезону

Журналіст вважає, що у Динамо ситуація зовсім не є критичною

Якщо Динамо закінчить сезон на другому місці, то Олексій Михайличенко буде готувати команду до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

"У Михайличенка до завершення чемпіонату є абсолютний кредит довіри. Якщо Динамо закінчить сезон на другому місці, то він буде готувати команду до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. У Михайличенка є ще 12 матчів, а у киян ситуація зовсім не є критичною.

Не вважаю, що Динамо провально зіграло з СК Дніпро-1. Кияни півтора тайму контролювали ситуацію на полі. Дніпряни ж в більшості нічого не могли зробити. Але в якийсь момент Динамо саме почало створювати собі проблеми. Плюс зіграла роль мотивація Супряги", - зазначив Циганик.

Раніше, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.