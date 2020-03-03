Поворознюк: Цей склад Інгульця просто зобов'язаний не загубитися в УПЛ

Джерело - UA-футбол.
В Інгульці трансфери вже не актуальні, тому що ламати, що є, або додавати - не вважаю правильним.
Про це президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив клубній прес-службі.
"Я приїхав сюди (на збори в Туреччині, - прим.) подивитися на команду, подивитися на цей головний біль. Приємний головний біль, тому що по спарингах я не бачу, де перший, а де другий склад команди.
Я не знаю, кого тренер буде ставити на офіційні матчі. Сьогодні в Інгульці один краще другого. Думаю, трансфери вже не актуальні, тому що ламати, що є, або додавати - не вважаю правильним.
Вважаю, цей склад просто зобов'язаний не загубитися в УПЛ", - сказав Поворознюк.
Після осінньої частини чемпіонату Інгулець знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги.
Раніше, Інгулець знищив Актобе у контрольному матчі.