Поворознюк: Цей склад Інгульця просто зобов'язаний не загубитися в УПЛ

В Інгульці трансфери вже не актуальні, тому що ламати, що є, або додавати - не вважаю правильним.

Про це президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив клубній прес-службі.

"Я приїхав сюди (на збори в Туреччині, - прим.) подивитися на команду, подивитися на цей головний біль. Приємний головний біль, тому що по спарингах я не бачу, де перший, а де другий склад команди.

Я не знаю, кого тренер буде ставити на офіційні матчі. Сьогодні в Інгульці один краще другого. Думаю, трансфери вже не актуальні, тому що ламати, що є, або додавати - не вважаю правильним.

Вважаю, цей склад просто зобов'язаний не загубитися в УПЛ", - сказав Поворознюк.