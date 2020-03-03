Шапаренко і Кадірі вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Колосом

Тренерський штаб киян вніс суттєво змінив стартовий склад у порівнянні з попередніми матчами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрінеться з ковалівським Колосом.

Стартовий склад Динамо: Бойко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Караваєв, Кадірі, Дуелунд, Шапаренко, Циганков, Соль, Де Пена

Запасні: Бущан, Піварич, Сидорчук, Шепелєв, Вербич, Цитаїшвілі, Русин.

Стартовий склад Колоса: Волинець, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Оріховський, Задоя, Ільїн, Вільгемссон, Лисенко.

Запасні: Яшков, Парамонов, Чорноморець, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Мілько.

Матч з Колосом розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.