В Італії відкрили справу стосовно президента Інтера

Джерело - isport.ua.
Федерація футболу Італії порушила справу проти президента Інтера Стівена Чжана за висловлювання на адресу глави Серії А Паоло Даль Піно.
Про це повідомляє ANSA.
Для розслідування коментарів організація залучила державного прокурора Джузеппе Чині. Найближчим часом футбольні чиновники разом з прокуратурою почнуть розглядати всі деталі справи.
Чжан в своєму Instagram назвав Даль Піно клоуном, розкритикувавши за перенесення та скасування матчів через коронавірус.
Раніше, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.
Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.