В Італії відкрили справу стосовно президента Інтера

Федерація футболу незадоволена висловлюваннями Чжана

Федерація футболу Італії порушила справу проти президента Інтера Стівена Чжана за висловлювання на адресу глави Серії А Паоло Даль Піно.

Про це повідомляє ANSA.

Для розслідування коментарів організація залучила державного прокурора Джузеппе Чині. Найближчим часом футбольні чиновники разом з прокуратурою почнуть розглядати всі деталі справи.

Чжан в своєму Instagram назвав Даль Піно клоуном, розкритикувавши за перенесення та скасування матчів через коронавірус.

Раніше, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.