Манчестер Сіті перехопив бразильського таланта у Барселони

Влітку Манчестер Сіті підсилиться талановитим бразильцем

Манчестер Сіті домовився про перехід 17-річного захисника бразильської Корітіби Яна Коуто.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Гравець приєднається до нового клубу вже цього літа, коли йому виповниться 18 років. Сума трансферу склала 6 млн євро, а ще 6 млн бразильський клуб може отримати у якості бонусів.

У підписанні юного таланта також була зацікавлена Барселона, але Манчестер Сіті запропонував за нього вдвічі більше.

В активі Коуту є 13 матчів за збірну Бразилії U-17, з якою він виграв чемпіонат світу минулого року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обміняє Стоунза на захисника Евертона.

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