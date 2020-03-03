 Гравці Колоса не тренуються перед матчем з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці Колоса не тренуються перед матчем з Динамо

Сьогодні 12:16 858 0
Руслан Костишин прокоментував матч проти Динамо
Гравці Колоса не тренуються перед матчем з Динамо
#Колос, #Динамо

Джерело - Футбольний формат.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин вказав на підготовку клубу до матчу з Динамо.

Про це розповів сам український наставник.

"Попереду Динамо і Шахтар. Що тут можна сказати? Після матчу з Карпатами у нас тільки відновлення. Одним потрібно відновлюватися, а іншим готуватися до матчу, тому, швидше за все, зробимо певну ротацію.

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Подивимося... Повторюся, основні футболісти перед Динамо два дні навіть не будуть тренуватися, а тільки відновлюватися. Тому що просто немає часу – дві доби до гри залишилося після зустрічі з Карпатами", - розповів Костишин.

Нагадаємо, Колос переміг Карпати у 20 турі УПЛ.

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