Чорноморець продав Семеніва до латвійського клубу

Семенів перейшов до Лієпая

Джерело - ФК Чорноморець.

Чорноморець підписав трансферний контракт про перехід 21-річного українського форварда Дмитра Семеніва до латвійського Лієпаю.

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

Клуб виступає у вищій лізі чемпіонату Латвії і в минулому сезоні посів шосте місце.

Семенів захищав кольори першої команди Чорноморця з січня 2018-го року. У поточному сезоні футболіст провів за одеську команду 7 матчів у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість гравця складає €125 тисяч.

Раніше, Чорноморець не зміг переграти латвійський клуб у контрольному матчі.

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