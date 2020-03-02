Чорноморець продав Семеніва до латвійського клубу

Джерело - ФК Чорноморець.
Чорноморець підписав трансферний контракт про перехід 21-річного українського форварда Дмитра Семеніва до латвійського Лієпаю.
Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.
Клуб виступає у вищій лізі чемпіонату Латвії і в минулому сезоні посів шосте місце.
Семенів захищав кольори першої команди Чорноморця з січня 2018-го року. У поточному сезоні футболіст провів за одеську команду 7 матчів у всіх турнірах.
Орієнтовна вартість гравця складає €125 тисяч.
Раніше, Чорноморець не зміг переграти латвійський клуб у контрольному матчі.
Нагадаємо, Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці.