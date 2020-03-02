Прикарпаття запланувало чотири спаринги у Туреччині

Перший спаринг івано-франківці зіграють з Вересом

Джерело - ФК Прикарпаття.

У понеділок, 2 березня, делегація івано-франківського клубу взяла курс на Туреччину, де пройде завершальний - третій навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як і мунулого року, Команда рідного краю базуватиметься у місті Белек і розташується у місцевому готелі Atlantis.

Під час збору на узбережжі Середземного моря заплановано чотири контрольні поєдинки. Перші три суперники вже відомі: 5 березня підопічні Володимира Ковалюка зіграють спаринг з друголіговим Вересом з Рівного. 8 березня суперником івано-франківців стане представник Другого дивізіону чемпіонату Норвегії - Фрам Ларвік. 11 березня Прикарпаття зустрінеться з восьмою командою Вищої ліги чемпіонату Білорусі-2019 - Славія-Мозир (Мозир). Наприкінці турецького збору 15 березня відбудеться ще один контрольний матч - суперник поки не визначений.

А вже наступного дня, 16 березня, Прикарпаття вирушить додому, де продовжить готуватися безпосередньо до першого офіційного поєдинку 2020 року - виїзного матчу 20-го туру Першої ліги проти МФК Миколаїв.

Раніше, Прикарпаття перемогло Ниву у контрольному матчі.