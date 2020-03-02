 Мхітарян: Луческу хотів мене купити, коли я був у Пюніку | Футбол | Champion.com.ua
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Мхітарян: Луческу хотів мене купити, коли я був у Пюніку

Сьогодні 18:10 631 0
Хавбек потрапив до Шахтаря транзитом через Металург
Мхітарян: Луческу хотів мене купити, коли я був у Пюніку
#Мхітарян, #Луческу

Джерело - sport.ua.

31-річний вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян міг перейти до донецького Шахтаря з Пюніка.

Про це він заявив в інтерв'ю КраСава.

"Якщо чесно, я не знав, що "Шахтар" цікавився мною, коли я був в Пюніку. Потім я дізнався, що Мірча Луческу хотів мене купити, але конкретних пропозицій не було. Мені сказали, що найкращий варіант - перейти в Металург, грати там півроку і звідти поїхати в Європу", - зазначив Мхітарян.

Раніше, Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря.

Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.

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