Мхітарян: Луческу хотів мене купити, коли я був у Пюніку

Джерело - sport.ua.
31-річний вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян міг перейти до донецького Шахтаря з Пюніка.
Про це він заявив в інтерв'ю КраСава.
"Якщо чесно, я не знав, що "Шахтар" цікавився мною, коли я був в Пюніку. Потім я дізнався, що Мірча Луческу хотів мене купити, але конкретних пропозицій не було. Мені сказали, що найкращий варіант - перейти в Металург, грати там півроку і звідти поїхати в Європу", - зазначив Мхітарян.
Раніше, Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря.
Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.