Мхітарян: Луческу хотів мене купити, коли я був у Пюніку

31-річний вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян міг перейти до донецького Шахтаря з Пюніка.

Про це він заявив в інтерв'ю КраСава.

"Якщо чесно, я не знав, що "Шахтар" цікавився мною, коли я був в Пюніку. Потім я дізнався, що Мірча Луческу хотів мене купити, але конкретних пропозицій не було. Мені сказали, що найкращий варіант - перейти в Металург, грати там півроку і звідти поїхати в Європу", - зазначив Мхітарян.