Вернидуб: Україні VAR не допоможе, адже є клуби, які за вуха тягнуть

В УПЛ є клуби, які за вуха тягнуть, а є клуби, яких десь хочуть на місце поставити.

Про це заявив спеціаліст Юрій Вернидуб.

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"VAR – це добре, в плані європейських країн. Що стосується України, я не вірю, що він допоможе виправляти ті помилки. Там, де ці помилки є, там вони і будуть. Буде VAR ставити те, що завгодно. Давайте відверто дивитися. Є клуби, які за вуха тягнуть, а є клуби, яких десь хочуть на місце поставити.

Я не боюся цих слів, бо так завжди було. Ви читали про те, скільки в чемпіонаті зроблено помилок на користь команди, і хто лідер, а скільки в мінус для команди і хто постраждав?

Свого часу пам'ятаю статтю "Аномальну кількість пенальті пробиває Зоря". Я тоді навіть сам задумався. Думаю подивлюся. 11 ми пробили пенальті. Був лише 1 спірний пенальті 50% на 50% - це в грі з Чорноморцем. Але це пенальті за рахунку 3:0 на користь Зорі. Всі інші 10 пенальті були найчистішими і VAR не треба. Комусь вигідно було запустити цю качку. А я скажу кому. Якраз це було напередодні гри з Шахтарем. І чому потім ці сварки пішли? Я вважаю, це неправильно. ЗМІ повинні бути, але в рівній мірі до всіх клубів", – сказав Вернидуб.