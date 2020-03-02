Вернидуб: Чому я повинен зрадити український народ і свою країну?

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб відкинув вигідні пропозиції від російських клубів.
Про це розповів сам спеціаліст.
"У мене були, я не приховую, хороші пропозиції. Але я їх відкинув, тому що тут не повинен стояти пріоритет матеріальної сторони - грошей. Перш за все - твоя совість, твоє бачення цієї ситуації, і патріотизм. Я народився в Україні, чому я повинен зрадити український народ і свою країну? Через гроші? Можна і тут заробити", - заявив Вернидуб.
Юрій Вернидуб з 2010 до 2019 року очолював луганську Зорю. Команда грала на груповому етапі Ліги Європи, була учасником фіналу Кубка України, завоювала бронзові медалі чемпіонату.
Раніше Вернидуб сказав, що Шахтар ніколи не стане Динамо