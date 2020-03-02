Вернидуб: Чому я повинен зрадити український народ і свою країну?

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб відкинув вигідні пропозиції від російських клубів.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У мене були, я не приховую, хороші пропозиції. Але я їх відкинув, тому що тут не повинен стояти пріоритет матеріальної сторони - грошей. Перш за все - твоя совість, твоє бачення цієї ситуації, і патріотизм. Я народився в Україні, чому я повинен зрадити український народ і свою країну? Через гроші? Можна і тут заробити", - заявив Вернидуб.