У Полтаві відбулося тренування з футболу для дітей з інвалідністю

У жовтні 2019 р. Parimatch Foundation і Shakhtar Social спільно запустили заняття з футболу для дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проектів — відповідно "Так, я можу!" і "Давай, грай!". Першого березня відкрите тренування відбулося у Полтаві на території школи №5.

Зранку в день матчу з ФК Ворскла перший асистент головного тренера ФК Шахтар Вітор Северіно, тренер воротарів Антоніу Феррейра і захисник Вітао відвідали тренування дітей з інвалідністю. Гості пограли разом з дітьми в футбол, роздали автографи, вручили подарунки і провели невелику фотосесію.

Слід відзначити, що учні школи №5 є волонтерами занять для дітей з інвалідністю, що сприяє соціалізації.

"Вдячні долі, що сьогодні нас відвідали талановиті й милосердні футболісти. Їх справа дуже потрібна дітям соціальних категорій і їх батькам. З ентузіазмом і цікавістю працює з ними щосуботи наш учитель фізкультури, а діти щоразу очікують нову зустріч" — прокоментувала директор школи № 5 Тамара Жага.

Заняття для дітей з ментальними та фізичними порушеннями проходять в Києві, Львові, Харкові та Полтаві. Загальна кількість учасників — 120. У кожному місті працює 2 групи по 15 дітей.

"Для Parimatch Foundation дуже важливою є соціалізація дітей з інклюзією через заняття спортом і фізичну активність. Полтава стала вже третім містом в рамках програми "Так, я можу!". І чудово, що в цій школі учні стали волонтерами занять. Ключова місія нашого проекту — зробити тренування і фізичну активність максимально доступними для інклюзивних дітей на всій території України" — зазначила Президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота підкреслив, що в місті докладають максимум зусиль для розвитку доступності в цілому та інклюзивної освіти, й розвитку дітей зокрема.

"Ми повинні йти в ногу з часом і відповідати світовим стандартам доступності. Сьогодні ми постійно працюємо над поліпшенням інфраструктури міста для формування доступності в навчальних закладах, закладах культури. Ми забезпечуємо доступну інклюзивну освіту. Така ініціатива фондів дозволяє самореалізуватися дітям, яким складно буде займатися в загальних секціях нарівні з іншими однолітками. А Полтава, варто зауважити, ніколи не відстає в параолімпійських видах спорту, тому і тим, хто захоплюється футболом, повинні бути відкриті всі двері", — зазначив Шамота.

Нагадуємо, що бажаючі займатися футболом в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social: [email protected]