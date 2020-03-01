Брюгге Соболя вирвав перемогу у Генка, Гент програв на виїзді. Результати матчів 28 туру Ліги Жупіле

Три українці провели повністю матчі

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Брюгге, Шарлеруа - Стандард, а Гент завітав у гості до Серкль Брюгге.

Брюгге святкував складну виїзну перемогу над Генком. Українець Едуард Соболь провів увесь матч у складі лідера чемпіонату.

Шарлеруа переграв Стандард, забивши по голу у кожному з таймів.

Гент на виїзді поступився команді Серкль Брюгге. Українці Роман Безус та Ігор Пластун вийшли з перших хвилин і провели увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20

28 тур, 1 березня

Генк - Брюгге 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Кетеларе, 1:1 - 9 Дзунья, 1:2 - 89 Ріц

Шарлеруа - Стандард 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Дессолелі, 2:0 - 57 Ніколсон

Серкль Брюгге - Гент 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 1 Хоггас

Раніше, Безус віддав результативну передачу у грі з Ромою.