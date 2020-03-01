Інфантіно не став виключати перенесення міжнародних матчів через коронавірус

Джерело - euro-football.ru.
Через поширення коронавірусу ФІФА може перенести міжнародні матчі або провести їх без глядачів.
Про це президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив в інтерв'ю Guardian.
"Здоров'я повинно бути важливіше за футбол, тому ми будемо уважно відстежувати ситуацію і сподіватися, що епідемія піде на спад. Поки ж складається враження, що становище погіршується, і якщо ми будемо змушені переносити гри або проводити їх з порожніми трибунами, ми так і вчинимо", - зазначив Інфантіно.
Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.