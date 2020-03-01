Інфантіно не став виключати перенесення міжнародних матчів через коронавірус

Президент ФІФА прокоментував ймовірність проведення міжнародних матчів

Через поширення коронавірусу ФІФА може перенести міжнародні матчі або провести їх без глядачів.

Про це президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив в інтерв'ю Guardian.

"Здоров'я повинно бути важливіше за футбол, тому ми будемо уважно відстежувати ситуацію і сподіватися, що епідемія піде на спад. Поки ж складається враження, що становище погіршується, і якщо ми будемо змушені переносити гри або проводити їх з порожніми трибунами, ми так і вчинимо", - зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.