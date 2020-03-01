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Саутгемптон заборонив гравцям роздавати автографи через коронавірус

Сьогодні 15:17 139 0
Англійський клуб проінструктував гравців
Саутгемптон заборонив гравцям роздавати автографи через коронавірус
#Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Англійський Саутгемптон вжив заходів безпеки у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

Свтяі проінструктували гравців, щоб ті не роздавали автографи.

Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.

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