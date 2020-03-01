Джерело - Чемпіон.
Англійський Саутгемптон вжив заходів безпеки у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.
Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.
Свтяі проінструктували гравців, щоб ті не роздавали автографи.
Hassenhuttl confirms @SouthamptonFC players have been instructed not to sign autographs due to coronavirus. David Moyes: "If football is going to be played behind closed doors it is not worth it."— Simon Stone (@sistoney67) February 29, 2020
Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.