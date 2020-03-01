Шахтар - 9-й за вартістю складу серед учасників 1/8-й ЛЄ

Джерело - Команда №1.
Шахтар займає 9-е місце серед учасників 1/8 фіналу Ліги Європи за сумарною вартістю футболістів за даними Transfermarkt.
Про це повідомляє Команда №1.
Сумарна трансферна вартість гравців складає 150,6 млн євро. Суперник "гірників" Вольфсбург дорожче. Команда йде на 6-му місці з показником 230,95 млн євро.
Найдорожча команда турніру на цій стадії - Манчестер Юнайтед, найдешевша - ЛАСК.
1. Манчестер Юнайтед – 800,75 млн евро
2. Інтер – 682,4
3. Баєр – 445,75
4. Рома – 440,3
5. Вулвергемптон – 344,55
6. Вольфсбург – 230,95
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9. Шахтар – 150,6
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16. ЛАСК – 31,28
Нагадаємо, Шахтар дозаявив Нема на сезон УПЛ.