Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола буде задоволений перемогою в фіналу Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.

Про це він розповів напередодні вирішального поєдинку.

"Перші перемоги в Кубку - особливі, оскільки ти не знаєш, чи зможеш виграти. Потім вже усвідомлюєш, наскільки це важко. Тому на цей раз я особисто [в разі перемоги] буду більше задоволений, ніж раніше. З кожним разом вигравати Кубок ліги стає все важче", - сказав Гвардіола.