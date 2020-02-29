Монако не зміг обіграти Реймс, Ренн розібрався з Тулузою. Результати 27 туру Ліги 1

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Сьогодні, 29 лютого, відбулися матчі 27 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
27 тур, 29 лютого
Ам'єн – Мец 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Булая
Брест – Анже 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Баокен
Монако – Реймс 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 31 Бен Єддер (пен), 1:1 – 58 Камара
Монпельє – Страсбург 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 57 Саваньє, 2:0 – 62 Лаборд, 3:0 – 65 Саваньє
Тулуза – Ренн 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 3 Буріжо, 0:2 – 83 Мауасса
Раніше, ПСЖ розгромив Діжон у 27 турі Ліги 1.
Також, Марсель обіграв Нім.