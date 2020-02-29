У Альбасете побоюються приїзду радикальних фанів з Мадрида.

Альбасете готує безпрецедентні заходи безпеки до матчу 30-го туру Сегунди, в якому команда Зозулі прийме Райо Вальєкано.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

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Альбасете збільшив кількість правоохоронців, які наглядатимуть за фанами гостей. Також в день гри не будуть працювати каси стадіону, що має ускладнити потрапляння на стадіон вболівальників Райо Вальєкано.

Мат відбудеться сьогодні, 29 лютого. Початок о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете.