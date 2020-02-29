Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен готовий до першого етапу кубку світу Формули-1 в Мельбурні, Австралія.

Про це він розповів порталу F1i.com.

"Я готовий до Мельбурну, ми добре підготувалися за два тижні. За шість днів тестів ми зробили все, що хотіли, а це дуже важливо. В цілому мені нема на що скаржитися, хоча це не означає, що потрібно припиняти роботу. Жодна машина не може працювати ідеально, особливо на стадії передсезонних тестів, так що ми продовжимо прагнути поліпшити машину", - сказав Ферстаппен.