Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк виграла свій стартовий матч у відбірковій сітці турніру у Франції проти Мартіни Ді Джузеппе.

Суперниці провели на корті майже 1,5 години.

У другому сеті Костюк не втримала перевагу з брейком 4:2, програвши 4 гейми поспіль. У вирішальному сеті Марта оформила 4 брейки проти одного у Ді Джузеппе.

Open 6ème Sens - International

Ліон, Франція

Призовий фонд - $275,000

Хард

Півфінал кваліфікації, 29 лютого

Марта Костюк (Україна) - Мартіна Ді Джузеппе (Італія) 6:1, 4:6, 6:1

Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.