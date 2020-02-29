Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк виграла свій стартовий матч у відбірковій сітці турніру у Франції проти Мартіни Ді Джузеппе.
Суперниці провели на корті майже 1,5 години.
У другому сеті Костюк не втримала перевагу з брейком 4:2, програвши 4 гейми поспіль. У вирішальному сеті Марта оформила 4 брейки проти одного у Ді Джузеппе.
Open 6ème Sens - International
Ліон, Франція
Призовий фонд - $275,000
Хард
Півфінал кваліфікації, 29 лютого
Марта Костюк (Україна) - Мартіна Ді Джузеппе (Італія) 6:1, 4:6, 6:1
Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.