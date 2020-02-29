У Полтаві запустять тренування з футболу для дітей з інвалідністю

Джерело - Чемпіон.

Фонди Parimatch Foundation Shakhtar Social продовжать заняття по футболу для дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проектів "Так, я можу" та "Давай, грай!".

Після Києва та Львова відкриті тренування вперше пройдуть у Полтаві. Відкриття серії тренувань відбудеться у м. Полтава (Спортивний зал на території школи №5, вул. Соборності, 64) 1 березня о 10.40 (неділя).

У заході візьмуть участь представники основного складу ФК Шахтар й представники Parimatch Foundation. Футболісти проведуть з дітьми тренування, розкажуть про тренувальний процес і зроблять спільні фото.

Інклюзивні тренування для дітей проходять в 4-х містах: Харкові, Києві, Полтаві та Львові. У кожному з них функціонують 2 групи по 15 дітей з ментальними та фізичними вадами розвитку. В рамках ініціативи вже понад 3500 дітей, хлопчиків і дівчаток, отримали можливість постійно займатися футболом. Ті, хто бажає займатися футболом в інклюзивних групах, можуть звернутися в Shakhtar Social: [email protected] .

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, покликаний об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду - сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом.